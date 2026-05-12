Фестиваль «Ботаника» в Нижнем Новгороде отменили из-за нехватки средств

Фестиваль «Ботаника» отменили в Нижнем Новгороде из-за нехватки средств. Фото: АНО «Центр 800».

Фестиваль «Ботаника» (12+) не состоится в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом объявили организаторы мероприятия в соцсетях. Причина банальная и печальная: не удалось привлечь необходимое финансирование. Авторский проект, который каждое лето собирал в парках Нижнего Новгорода тысячи неравнодушных к искусству, природе и душевной музыке людей, вынужден взять паузу.

В этом году фестиваль должен был пройти в июле в Александровском саду, но сегодня стало известно о его отмене. Основательницы Катя Мамаева и Катя Уникая признаются: с каждым годом находить средства становится всё сложнее. Однако они не считают, что «Ботаника» ушла навсегда. У проекта уже были паузы, после которых он возвращался — вопреки всему, «через силу, через "невозможно"». И каждый раз встречи становились только теплее.

- Мы не прощаемся, мы говорим: "До скорых встреч"», — пишут организаторы. Фанатам фестиваля обещают, что однажды «Ботаника» снова соберёт в любимом парке близких по духу людей, музыку, танцы и летнее настроение. Сейчас организаторы прощаются до лучших времён и благодарят всех, кто был с ними.