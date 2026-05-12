В Новой кузнечихе запретят парковку на двух улицах с 27 мая. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С 27 мая в микрорайоне Новая кузнечиха в Нижнем Новгороде вводятся ограничения на парковку. Водителям придётся забыть об остановке и стоянке на улицах Старокузнечихинская и Романтиков. Ограничения будут действовать до окончания строительных работ, которые сейчас ведутся в этом районе.

Как пояснили в городском департаменте транспорта, изменения нужны, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта. Автомобилистов просят заранее ознакомиться с новыми условиями движения и парковки, а также не игнорировать дорожные знаки. В противном случае автовладелец рискует получить штраф или эвакуированный автомобиль.