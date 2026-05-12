Не стало майора МЧС Нижегородской области Андрея Копытова Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

На 41-м году жизни не стало майора Андрея Александровича Копытова, старшего офицера отдела оперативного реагирования, координации и применения сил на территории федерального округа. О его смерти сообщили в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области.

Андрей Копытов родился 4 марта 1986 года. В 2009 году он окончил Академию гражданской защиты МЧС России, после чего прошел путь от курсанта до старшего офицера. За годы службы был неоднократно отмечен ведомственными знаками отличия МЧС России.

Прощание с Андреем Копытовым состоится в субботу, 16 мая, в 13:00 в Церкви иконы Божьей Матери Взыскание погибших по адресу: улица Ларина, 7а, корпус 1. Похоронят офицера на кладбище «Березовая роща» в Приокском районе.

Редакция «КП - НН» выражает соболезнования родным и близким Андрея Александровича.