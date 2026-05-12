Более 53 тысяч умных счетчиков установят в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области до 2029 года установят еще более 53 тысяч умных счетчиков электроэнергии. Об этом рассказал управляющий директор «ТНС энерго НН» Сергей Каширский на заседании профильного комитета ЗСНО.

Программа по внедрению интеллектуальных систем учета действует в регионе с 2021 года. За это время в многоквартирных домах и организациях уже смонтировали порядка 50 тысяч таких приборов, а теперь их количество вырастет еще примерно на 53 тысячи.

Главное преимущество умных счетчиков - автоматическая передача показаний. Жителям больше не нужно каждый месяц вручную снимать данные, что исключает ошибки и делает расчеты точнее. Кроме того, новые технологии помогают экономить. В одном из многоквартирных домов после установки таких приборов потребление на общедомовые нужды снизилось почти в 1,6 раза.

Параллельно с этим у потребителей появилась возможность контролировать объем потребления через личный кабинет. В компании отмечают, что новые технологии заметно упрощают взаимодействие с гарантирующим поставщиком и повышают качество услуг.