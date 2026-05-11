Повышенный холестерин оказался одной из главных угроз для здоровья нижегородцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Повышенный холестерин остаётся одной из серьёзных угроз для здоровья жителей Нижегородской области. Об этом сообщили специалисты Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

По данным медиков, только за первый квартал 2026 года диспансеризацию в регионе прошли более 300 тысяч человек. Ещё свыше 70 тысяч жителей проверили своё репродуктивное здоровье. В структуре заболеваемости по-прежнему лидируют болезни системы кровообращения, заболевания органов дыхания, сахарный диабет и онкология.

Специалисты отмечают, что многие проблемы со здоровьем напрямую связаны с образом жизни. Среди основных факторов риска врачи называют неправильное питание, низкую физическую активность, лишний вес, курение и высокий уровень холестерина в крови.

Как пишет телеграм-канал «Бокал прессека», именно такие скрытые факторы нередко становятся причиной преждевременного старения организма и развития хронических заболеваний. Медики напоминают: регулярные обследования и своевременная профилактика помогают выявить угрозы ещё до появления серьёзного диагноза.