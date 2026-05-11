«Пари НН» сыграет с ЦСКА в решающем матче сезона

До завершения сезона Мир РПЛ остается всего два тура, и для «Пари Нижний Новгород» каждый матч теперь имеет решающее значение. Уже сегодня нижегородцы сыграют дома против московского ЦСКА. Встреча пройдет на «Совкомбанк Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени, сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас «Пари НН» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. От зоны стыковых матчей команду отделяют всего несколько баллов, поэтому победа над армейцами может серьезно изменить положение нижегородцев в концовке чемпионата.

По информации ТАСС, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что у клуба остаются реальные шансы сохранить место в премьер-лиге. По его словам, плотность в таблице настолько высокая, что ситуация может поменяться буквально за один тур. Главной проблемой сезона он назвал потерю очков в матчах с прямыми конкурентами.

Дополнительного напряжения добавляет и недавняя смена главного тренера. За несколько туров до конца чемпионата команду покинул Алексей Шпилевский, место наставника занял Вадим Гаранин. Контракт с ним рассчитан до конца сезона, а дальнейшее решение руководство клуба примет уже после завершения чемпионата.

ЦСКА также подходит к матчу не в лучшем состоянии. Московский клуб этой весной набрал лишь девять очков в десяти матчах, одержав всего две победы. Поэтому у «Пари НН» есть шанс воспользоваться спадом соперника и сохранить интригу в борьбе за выживание до последнего тура.