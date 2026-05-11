Бесплатный семинар по маркировке товаров пройдет в Нижнем Новгороде

Бесплатный обучающий семинар для производителей и импортеров, посвященный обязательной маркировке товаров системой «Честный знак», пройдет в Нижнем Новгороде 26 мая. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Семинар состоится на площадке технопарка «Анкудиновка». Участникам подробно расскажут о правилах маркировки продукции, требованиях к транспортной и групповой упаковке, а также об особенностях перемещения товаров через границу. Отдельное внимание эксперты уделят ответственности за нарушения и типичным ошибкам, с которыми сталкивается бизнес.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, сегодня систему «Честный знак» в регионе используют уже около 70 тысяч участников рынка. По его словам, предприниматели могут получить консультации в региональном Центре маркировки, а подобные встречи помогают быстрее разобраться в новых требованиях и применять их на практике.

После основной части семинара пройдет консультационная сессия, где представители бизнеса смогут задать индивидуальные вопросы специалистам профильных ведомств.