Более 60 килограммов небезопасной молочки изъяли в Нижегородской области.

В Нижегородской области подвели итоги проверки качества и безопасности молочной продукции за первый квартал 2026 года – специалисты регионального управления Роспотребнадзора исследовали 1064 пробы молока и молочных товаров. По итогам проверок из оборота изъяли 19 партий небезопасной молочки общим весом более 64 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание эксперты уделили физико-химическим показателям продукции – содержанию жира, белка и влаги. Всего было исследовано 262 образца, и только четыре из них не соответствовали обязательным требованиям. При этом по показателям идентификации, включая жирно-кислотный состав и наличие растительных стеринов, нарушений выявлено не было.

Также специалисты проверили продукцию на микробиологические показатели. Из 552 исследованных проб семь не прошли контроль. В то же время по санитарно-химическим и радиологическим параметрам, а также по содержанию антибиотиков и ГМО все образцы оказались безопасными.

Кроме того, было приостановлено действие одной декларации о соответствии. Информация о выявленных нарушениях внесена в государственный реестр качества продукции.