Посещение лесов ограничили в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области установились 3-й и 4-й классы пожарной опасности в лесах, местами сохраняется 2-й класс. Из-за сухой и теплой погоды в районах с наиболее сложной обстановкой жителям временно запретили посещать леса. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Полностью 4-й класс пожарной опасности сейчас действует в Сарове, а также в Большеболдинском, Вознесенском, Дивеевском, Краснооктябрьском, Сергачском и Сеченовском округах. Частично высокий уровень опасности зафиксирован еще в 17 муниципалитетах, среди которых Арзамас, Выкса, Кулебаки и Первомайск.

Третий класс пожароопасности полностью установился в Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бору, в Чкаловске и еще ряде округов региона. Лишь в Краснобаковском округе пока сохраняется второй класс.

В Минлесхозе уточнили, что леса ежедневно патрулируют по утвержденным маршрутам. Частота выездов зависит от погодных условий и уровня риска возгораний. Для жителей региона на сайте ведомства регулярно обновляют карту пожарной опасности с отмеченными территориями, где действует запрет на посещение лесов.