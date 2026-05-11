Водитель сбежал после серьёзного ДТП на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранним утром 10 мая на улице Родионова в Нижнем Новгороде произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Около 6:45 возле дома №1 столкнулись Hyundai и Chery. По предварительным данным, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость, не учел плотность движения и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

За рулем Chery находился 24-летний мужчина. После сильного удара он получил травмы, и прибывшие медики доставили его в больницу имени Семашко. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

Обе машины получили серьезные механические повреждения. При этом предполагаемый виновник аварии – водитель Hyundai – после ДТП скрылся с места происшествия. Сейчас его личность устанавливают сотрудники полиции.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и найти скрывшегося автомобилиста.