Нижегородку будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

52-летняя жительница Нижнего Новгорода стала фигуранткой уголовного дела после проверки – нарушение выявили сотрудники отдела по вопросам миграции вместе с участковыми полицейскими. По данным правоохранителей, женщина зарегистрировала в своей квартире на улице Красных Зорь двоих иностранных граждан, хотя заранее знала, что жить там они не собираются. Следствие считает, что на такой шаг нижегородка пошла ради денежной выгоды, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сейчас по факту фиктивной постановки на учет возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. На время следственных действий женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В региональном управлении МВД напомнили, что нарушение правил регистрации российских и иностранных граждан может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности. Полицейские также призвали жителей внимательнее относиться к вопросам временной регистрации и не соглашаться на сомнительные предложения ради быстрого заработка.