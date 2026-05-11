Более 300 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию с начала года.

В Нижегородской области подвели итоги профилактических медицинских мероприятий для взрослого населения – первом квартале 2026 года диспансеризацию прошли порядка 307 тысяч жителей региона. За это время медики выявили 9,8 тысячи случаев хронических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Татьяны Коваленко, за минувший год диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 1,08 миллиона жителей области. Во время обследований врачи впервые выявили почти 39 тысяч случаев хронических неинфекционных заболеваний. Чаще всего у пациентов диагностировали болезни системы кровообращения, заболевания органов дыхания, сахарный диабет и онкологию.

Кроме того, около 273 тысяч человек прошли обследования, связанные с оценкой репродуктивного здоровья.

Специалисты также назвали основные факторы риска для здоровья нижегородцев. На первом месте оказалось неправильное питание – его отметили почти у 44% обследованных. Далее идут низкая физическая активность, избыточный вес, повышенный холестерин и курение.

По словам Татьяны Коваленко, большинство факторов риска можно скорректировать. Для этого важно не только регулярно проходить диспансеризацию, но и уделять больше внимания здоровому образу жизни.