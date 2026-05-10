Больше пяти лет придется копить нижегородцам на новый китайский автомобиль

Жителям Нижегородской области потребуется от одного года до пяти с половиной лет, чтобы накопить на новый автомобиль. К такому выводу пришли аналитики Авито, сравнив средние зарплатные предложения в регионе со стоимостью популярных моделей машин.

По данным экспертов, средняя предлагаемая зарплата в Нижегородской области в первом квартале 2026 года составила 74,1 тысячи рублей. Если откладывать весь доход, то на покупку новой LADA Granta в комплектации Comfort стоимостью 1,1 млн рублей жителям региона понадобится около 15 месяцев.

Куда больше времени уйдет на покупку китайских кроссоверов. Так, на HAVAL Jolion стоимостью почти 2,6 млн рублей нижегородцам придется копить около 35 месяцев – это почти три года. А на Geely Monjaro за 4,9 млн рублей потребуется уже 66 месяцев, или более пяти лет.

При этом ситуация в регионах России отличается. Самые высокие зарплатные предложения в Приволжском федеральном округе зафиксировали в Мордовии – в среднем 78,4 тысячи рублей. Там жители смогут накопить на автомобили немного быстрее.

Лидером по доступности новых машин стал Дальневосточный федеральный округ. Благодаря средней зарплате в 85,4 тысячи рублей жители Дальнего Востока могут купить LADA Granta менее чем за 13 месяцев, а Geely Monjaro – примерно за 57. В числе регионов с наиболее доступными автомобилями также оказались Центральный и Северо-Западный федеральные округа.