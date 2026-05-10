Три населённых пункта исчезли в Нижегородской области

Три деревни упразднили в Нижегородской области.

В Нижегородской области сразу несколько населённых пунктов официально изменили статус или прекратили существование после объединения с соседними территориями. Соответствующие законы губернатор региона подписал 7 мая 2026 года, документы уже опубликованы на официальном портале правовой информации.

Изменения затронули Княгининский, Арзамасский и Ардатовский округа. Так, в Возрожденском сельсовете Княгининского округа деревню Константиновка объединили с селом Шишковердь. После административной реформы оба населённых пункта стали единым селом Шишковердь, а название Константиновка исчезло из официального реестра. Кроме того, местную деревню Сосновка перевели в статус села.

Крупное объединение произошло и в Арзамасском округе. На территории Чернухинского сельсовета в одно село Пустынь объединили сразу три населённых пункта – село Пустынь, деревню Меньщиково и посёлок Старая Пустынь. Два последних теперь официально упразднены.

Ещё одно изменение коснулось Ардатовского округа. Там село Сосновка, наоборот, лишилось прежнего статуса и теперь считается деревней.

Все изменения внесены в областные законы об административно-территориальном устройстве региона и уже вступили в силу.