Нижегородцев предупредили о высокой смертности от редкого вируса Андес.

Жителей Нижегородской области предупредили, что нашумевший штамм хантавируса Андес, о котором в последние дни активно пишут зарубежные СМИ, действительно считается одним из самых опасных среди подобных инфекций. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По словам эксперта, вирус Андес заметно отличается от других хантавирусов. Если большинство таких инфекций передаются человеку только от грызунов, то этот штамм способен распространяться и между людьми. Правда, для заражения необходим тесный и продолжительный контакт – например, внутри семьи или между партнёрами.

Природные очаги вируса находятся в Чили и Аргентине. Переносчиком считается длиннохвостый рисовый хомячок. Опасность инфекции связана ещё и с высокой смертностью – по разным данным, она достигает 25–40%.

Болезнь начинается как обычная простуда или грипп: температура, слабость, ломота в теле. Однако затем состояние может резко ухудшиться – развивается тяжёлое поражение лёгких, одышка и шок. Специальной вакцины или лекарства от вируса пока не существует. Пациентам требуется срочная госпитализация, а в тяжёлых случаях – подключение к ИВЛ и ЭКМО.

Эксперт также посоветовал нижегородцам внимательнее относиться к поездкам в Южную Америку. В районах вспышек инфекции рекомендуется избегать тесных контактов с заболевшими людьми и не ночевать на земле.

При этом специалисты подчеркивают, что сценарий пандемии, подобной COVID-19, для вируса Андес маловероятен. В России этот штамм пока не выявлен. Отечественный вариант хантавируса – Пуумала – считается значительно менее опасным, хотя ежегодно в стране фиксируют от 4 до 10 тысяч случаев заражения.