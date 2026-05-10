Четвертый класс пожароопасности объявлен в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 12 мая в Нижегородской области местами ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в регионе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.

Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни возрастает риск возникновения природных пожаров. Из-за сухой и теплой погоды огонь может быстро распространяться по лесным территориям, а в отдельных случаях – перекинуться на населенные пункты и хозяйственные объекты.

В МЧС просят жителей быть особенно осторожными в праздничные выходные и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нижегородцам рекомендуют отказаться от посещения лесов, не разводить костры и не сжигать мусор на дачных участках, особенно рядом с лесополосой.

Также спасатели напоминают, что причиной крупных пожаров нередко становятся непотушенные окурки, брошенные спички и даже оставленные на солнце стеклянные бутылки и осколки. При обнаружении возгорания необходимо сразу сообщить об этом пожарным.