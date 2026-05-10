Пропавшие у Светлояра нижегородские подростки вышли на связь с полицией. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поиски двух подростков, отправившихся в поход к озеру Светлояр, развернули 9 мая в Нижегородской области. В полицию обратилась мать 16-летнего юноши, которая сообщила, что сын пропал во время туристического маршрута в Воскресенском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказала женщина, ещё 8 мая она отвезла сына и его друга в село Владимирское. Оттуда подростки собирались отправиться в лесной поход к Светлояру. По словам родных, ребята были хорошо подготовлены: у них имелся туристический опыт, а также всё необходимое снаряжение для длительного пребывания на природе.

После сообщения о пропаже сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковую операцию. К работе подключились волонтёры, которые вместе с правоохранителями обследовали территорию лесного массива и возможные маршруты движения подростков.

Спустя некоторое время школьники смогли выйти на связь с полицейскими. Сейчас они самостоятельно двигаются в сторону опушки леса, где их уже ожидают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью подростков нет.