Более 100 нижегородцев приняли участие в акции «Синий платочек Победы». Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

9 Мая Парк Победы в Нижнем Новгороде стал одной из главных площадок празднования годовщины Великой Победы. Здесь прошли всероссийские акции «Вальс Победы» и «Синий платочек Победы», объединившие более 100 участников, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Под звуки военного оркестра пары в костюмах в стиле 40-х годов исполнили вальс, кадриль, фокстрот и знаменитую Рио-Риту. Атмосфера праздника напоминала победный май 1945 года. К танцам могли присоединиться и зрители – для гостей организовали мастер-классы прямо на площадке.

Одним из самых трогательных моментов стал флешмоб «Синий платочек Победы». Жители и гости города вместе с волонтёрами кружились в вальсе, держа в руках синие платочки – символ веры, надежды и памяти о тех, кто ждал своих близких с фронта. Акция прошла во время концерта «Военные песни у Кремля».

Сегодня акция проходит более чем в 50 городах России и за рубежом и помогает сохранить живую связь поколений, а синий платочек уже давно стал символом памяти о Великой Отечественной войне и женской верности.