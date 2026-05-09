Губернатор поздравил нижегородского ветерана Геннадия Луканова с Днем Победы

9 Мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Луканова. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

– Признаюсь, для меня огромная честь - начать этот самый важный день не только в году, но и в нашей истории, со встречи с человеком, который застал 9 мая 1945 года, у которого есть свои воспоминания о Великой Отечественной войне и Победе. Я бы даже сказал, что общение с Вами – это особая привилегия, – сказал губернатор.

На фронт Геннадий Владимирович ушел еще в 17 лет, сразу после Арзамасского пулеметно-минометного училища. У него была возможность остаться на обучении еще на полгода, но он отказался и настоял на отправке вместе со своим курсом. С боями он прошел Тульскую и Орловскую земли, участвовал в Орловско-Курском сражении, а в 1943 году на Брянщине получил тяжелое ранение, после которого вернулся в строй почти год спустя. Домой возвратился только в октябре 1945-го.

Глеб Никитин поразился, что уже без малого в 20 лет Луканов был ветераном войны, и провел параллель с днем сегодняшним: сейчас на передовую тоже уходят очень молодые ребята. «Думаю, это в них говорит генетическая память и пример вашего поколения. Не перестаю поражаться, насколько оно мощное, сколько в нём необыкновенной внутренней силы, какой крепкий стержень!» – добавил он.

Геннадий Луканов известен не только военными заслугами. Он также является автором книг «О Великой и незабываемой» и «О друзьях-товарищах», а после войны ветеран более 40 лет служил в органах, 12 из которых - заместителем начальника УВД Горьковского облисполкома.

– Честно признаюсь, восхищён Вашим жизнелюбием, общительностью, открытостью, живым интересом ко всему происходящему. Это, кстати, тоже, как мне кажется, одна из составляющих рецепта долголетия. Поэтому продолжайте принимать такое действенное «лекарство», – пожелал Глеб Никитин ветерану.