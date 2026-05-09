Нижегородские кадеты встретили День Победы в Беларуси. Воспитанники корпуса имени генерала армии Маргелова приняли участие в торжествах 9 Мая в городе Марьина Горка. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Вместе с местными жителями ребята возложили цветы к мемориалам воинской славы. Кроме этого, за время визита они уже посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс «Хатынь». Впереди еще знакомство с культурой страны в комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» и экскурсия по Минску, включающая Троицкое предместье, Верхний город и Октябрьскую площадь.

Сама поездка стала возможной благодаря договоренности губернатора Глеба Никитина с руководством республики. Она направлена на укрепление сотрудничества в патриотическом воспитании и молодежной политике. Организаторами выступили нижегородские министерства международных связей и образования.

Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева уверена, что такие поездки работают на сохранение исторической правды и укрепляют связь поколений. Прямой диалог молодых людей, по ее словам, только усиливает фундамент дружбы, заложенный дедами и прадедами, а посещение знаковых мемориальных мест дает ребятам возможность гораздо глубже прочувствовать масштаб общего подвига.

Министр образования Михаил Пучков добавил, что для будущих защитников этот визит имеет особое значение.

- Когда кадет стоит на том месте, где когда-то шел бой, сухие даты оживают, возникает чувство сопричастности, становятся глубоко осмыслены такие понятия, как «честь», «долг» и «Родина». Увидев цену Победы своими глазами, кадеты глубже понимают важность своей стези - служить и защищать, - отметил он.