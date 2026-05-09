Три объекта культурного наследия в Арзамасе выставили на торги

Три исторических здания в центре Арзамаса выставили на торги Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

В Арзамасе выставили на продажу три уникальных объекта культурного наследия, расположенные в историческом центре города. На торги единым комплексом уходят Городская дума и управа, Гостиница Подсосовых и Лабаз. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Здания находятся на улицах Гостиный ряд, 30 и Ленина, 15А. Их общая площадь составляет почти 3200 квадратных метров, а площадь земельных участков превышает пять тысяч квадратов. Все три строения представляют собой единый архитектурный ансамбль и завершают композицию главной торговой улицы Арзамаса, сохранившей дух купеческого города. Начальная цена лота составляет почти 34 миллиона рублей.

Локация и особенности зданий, по оценке губернатора, идеально подходят для того, чтобы разместить здесь гостиничный комплекс, бутик-отель, ресторан, кафе или общественное пространство.

Губернатор также напомнил, что Арзамас сейчас переживает крупное обновление. Один из самых популярных малых городов региона привлекает все больше туристов и инвесторов. В историческом центре уже благоустроили улицы, обновили фасады, а Гостиный ряд после реконструкции вновь позволяет ощутить дух купеческого города. Власти делают акцент на сохранении исторического наследия, и нынешние торги, по словам Никитина, открывают инвесторам уникальный шанс стать владельцами «архитектурных жемчужин XIX века».

Подать заявку на участие в торгах можно через торговую площадку. Информация об объектах публикуется на портале исторической недвижимости Нижегородской области купитьокн.рф.