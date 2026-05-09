Пять работников завода в Заволжье пострадали из-за утечки газа

Утечка газа на заводе в Заволжье отправила в больницу троих работников. Как сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области, еще двоим сотрудникам помощь оказали на месте.

Инцидент произошел ранним утром 8 мая. Около пяти утра сотрудники отдела визуального контроля предприятия выполняли плановые операции, когда почувствовали резкий химический запах газа. Производство немедленно остановили, люди вышли на улицу, вскоре пятеро из них отметили ухудшение самочувствия. Всем им была оказана медицинская помощь, троих доставили в приемный покой.

Сейчас инспекция устанавливает все подробности и причины группового несчастного случая. Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, ведомство ожидает медицинские документы на пострадавших.