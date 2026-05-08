Песни о Великой Победе звучат вместо звонков в нижегородских школах. Фото: школа №188 Нижнего Новгорода

В мае многие школьные коридоры Нижнего Новгорода наполнились не звонками, а мелодиями военных лет. Вместо привычного сигнала на перемену там теперь звучат «День Победы», «Журавли» и другие известные песни. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Также в школах звучали «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко, «О той весне» детского ансамбля «МультиКейс», «Тишина» Дениса Майданова и «Только на фронте» Льва Полосина и Бориса Кузнецова.

Помимо музыкальной программы, в школах проходят открытые уроки и встречи, посвященные тематике Победы. К примеру, на этой неделе в школе №188 семиклассникам объяснили значение георгиевской ленты и рассказали, почему Красное знамя для бойцов было не просто флагом, а знаком воинской чести и долга. Кроме этого, в канун Дня Победы учащиеся заступили на вахту памяти у созданной прямо в здании инсталляции.

Разнообразить учебные будни и познакомить школьников с военным музыкальным наследием помогает акция «Мелодии вместо звонков». Ее проводит Министерство просвещения России совместно с Центром всестороннего развития детей «Прогресс» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению президента Владимира Путина.