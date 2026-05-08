Мемориальную доску волжскому капитану Кириллову открыли в Нижнем Новгороде. Фото: Евгений Чинцов

Мемориальную доску выдающемуся волжскому капитану, фронтовику и Герою Социалистического Труда Владимиру Кириллову открыли в Нижнем Новгороде. Ее разместили рядом с памятником «Труженикам Волги», сообщил председатель городской Думы Евгений Чинцов.

Владимир Кириллов прошел путь от участника Сталинградской битвы до легенды волжского флота. В 17 лет он уже воевал, был ранен, затем служил на Краснознаменной подводной лодке С-57. После войны его жизнь оказалась навсегда связана с Волгой и речным флотом. Уже в 31 год Кириллов стал самым молодым капитаном, осваивал новую технику и внедрял передовые стандарты обслуживания туристических судов. Двадцать лет он возглавлял экипаж флагманского дизель-электрохода «Ленин» и 14 раз признавался лучшим капитаном Советского Союза.

- Такие люди становятся легендой еще при жизни. И очень важно, чтобы память о них оставалась живой — в семьях, трудовых коллективах, в городе, в истории речного флота, - считает Чинцов.

Мемориальная доска заняла свое место у «речных ворот» Нижнего Новгорода - там, где Волга, речной флот и история города сходятся в одной точке. Это оживленное место, поэтому образ капитана Кириллова будет постоянно на виду, а его имя не забудется. Идея увековечить память легендарного речника родилась в Волжском государственном университете водного транспорта, и ее поддержали близкие, сослуживцы и Волжское пароходство.

- В преддверии Дня Победы это событие имеет особое значение. Мы вспоминаем не только прославленного капитана, но и фронтовика, человека поколения победителей, который служил Родине и в годы войны, и в мирное время. Уверен, что характер и судьба Владимира Андреевича Кириллова будут примером для молодых речников, студентов, курсантов — для всех, кто хочет связать свою жизнь с Волгой, флотом и служением Отечеству, - добавил Председатель городской Думы.