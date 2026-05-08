Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил прием и вылет самолетов.

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Мера принята в целях безопасности, сообщает Росавиация.

Напомним, сегодня утром из-за попадания украинского дрона было повреждено административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В связи с инцидентом Росавиация временно приостановила работу сразу 13 аэропортов на юге страны. Под ограничения попали воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Нижний Новгород в этом списке не значится, однако общая напряжённая обстановка на южных направлениях привела к сбоям в расписании и в столице Приволжья. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Стригино, на данный момент задерживается вылет рейса из Нижнего Новгорода в Минеральные Воды. Также задержано прибытие судов из Антальи, Казани, Самары и Калининграда.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.