Еще два туристических комплекса построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Строительство двух новых туристических центров на набережной Гребного канала одобрено в Нижнем Новгороде. Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, земельный совет на внеочередном заседании согласовал выделение участков под оба проекта.

Первый из них, туркомплекс «Волжский ритм», представляет собой двухэтажное здание со СПА-комплексом и спортивным залом. Его строительство обойдется в 80 миллионов рублей, а инвестором выступает ООО «ФК ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ».

Второй объект будет выполнен в формате круглогодичного глэмпинга. Здесь сумма инвестиций значительно выше - 500 миллионов рублей. Реализацией займется ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Общий объем вложений в оба проекта составит 580 миллионов рублей, а благодаря реализации этих туристических проектов в городе создадут 49 новых рабочих мест.

