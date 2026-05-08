НовостиПроисшествия8 мая 2026 9:33

20 тонн зараженных томатов из Узбекистана нашли в Нижегородской области

В овощах обнаружили опасный вирус коричневой морщинистости
Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области в 20 тоннах томатов, поступивших из Узбекистана, обнаружили особо опасный вирус коричневой морщинистости плодов. Это выяснили специалисты местной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при проведении экспертизы в конце апреля 2026 года.

Патоген относится к карантинным вредным организмам и подлежит строгому контролю. Он представляет серьезную угрозу для производства томатов и перца, вызывает потери урожая от 30 до 70% и быстро распространяется.

Сведения об зараженной продукции уже передали в территориальное управление Россельхознадзора для принятия мер. Ввоз таких томатов запрещен, продукцию вернут отправителю или уничтожат.