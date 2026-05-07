Более 40 участков изъяли у спекулянтов в Нижегородской области

Более 40 участков изъяли у спекулянтов в Нижегородские власти. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2025 года министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области выявило 47 участков, права аренды на которые недобросовестные предприниматели пытались перепродать через интернет-площадки. По большинству таких случаев договоры уже расторгнуты, а сами земли возвращены в распоряжение региона, сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на минимущества.

В ведомстве пояснили, что работа по поиску нарушителей продолжается. Речь идет о компаниях и арендаторах, которые ранее получили участки через земельный совет, а затем решили заработать на перепродаже прав аренды вместо реализации заявленных проектов.

К нарушителям применили штрафные санкции. В одностороннем порядке прекращены арендные отношения по 43 договорам. Остальные случаи сейчас находятся в работе.

Власти региона намерены дополнительно ужесточить контроль за предоставлением земли без торгов. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут изменить требования к масштабным инвестиционным проектам. По мнению чиновников, это поможет сократить количество спекуляций и исключить ситуации, когда участки получают не для развития территории, а ради последующей перепродажи прав аренды.