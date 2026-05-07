Инфраструктурные проекты на 9,5 млрд рублей одобрили для Новинок и Ольгина.

В пригороде Нижнего Новгорода стартуют крупные инфраструктурные проекты – ДОМ.РФ профинансирует строительство теплоэнергетических объектов, магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации и локальных очистных сооружений в поселке Новинки и деревне Ольгино. Общий объем займов составит 9,5 млрд рублей. Проекты уже получили одобрение правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщили в пресс-службе ПАО.

Как отметил Хуснуллин, механизм инфраструктурных облигаций позволяет регионам развивать территории без серьезной нагрузки на бюджет. За счет привлечения инвестиций в стране уже реализуются десятки подобных проектов – сегодня их насчитывается 58 в 28 регионах России. Часть объектов уже введена в эксплуатацию.

Работы в Нижегородской области рассчитаны на несколько этапов. Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения планируют завершить до конца 2028 года. Создание теплоэнергетической инфраструктуры продолжится до 2034 года.

В ДОМ.РФ уточняют, что развитие инженерной инфраструктуры напрямую связано с жилищным строительством. По словам управляющего директора компании Александра Аксакова, реализация проектов в Новинках и Ольгине позволит ввести в эксплуатацию около 1 млн квадратных метров жилья. Благодаря этому улучшить жилищные условия смогут примерно 15 тысяч семей.