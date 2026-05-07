Пострадавшего при атаке БПЛА в Чебоксарах перевезли в Нижний Новгород

Пострадавшего при атаке БПЛА в Чебоксарах перевезли в Нижнем Новгороде.

В Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ в Нижнем Новгороде экстренно доставили 39-летнего мужчину, пострадавшего при атаке беспилотника в Чебоксарах. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Пациент госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации, находится в медикаментозном сне и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мужчина получил травму 5 мая. С этого моменты нижегородские врачи все время были на связи с медиками из Чувашии. провели телемедицинскую консультацию и согласовали тактику лечения. Как только состояние пациента удалось стабилизировать, он был доставлен в Нижний Новгород.

Как рассказал главный внештатный комбустиолог Минздрава Нижегородской области, главврач Университетской клиники ПИМУ, руководитель Ожогового центра Игорь Арефьев, ночью продолжалась интенсивная терапия по поддержанию жизненно важных функций. Утром медики выполнили санационно-диагностическая бронхоскопию для оценки степени поражения трахеобронхиального дерева. У пострадавшего также диагностированы ожоги лица первой степени и двусторонняя пневмония.

В настоящий момент состояние пациента оценивается как стабильно тяжёлое. Отсутствие обширных ожогов кожи оставляет надежду на благоприятный исход. Основные усилия врачей направлены на восстановление самостоятельного дыхания, профилактику инфекционных осложнений и очищение дыхательных путей от продуктов горения.