104-летнюю нижегородку Ефимию Репетилову поздравили с Днем Победы. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Ветерана Великой Отечественной войны Ефимию Петровну Репетилову поздравили с 81-й годовщиной Победы в Нижнем Новгороде. 104-летнюю фронтовичку навестил глава районной администрации Сергей Лукоянов, вручил цветы и памятные подарки, а также поблагодарил ее за мужество, проявленное в годы войны. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Ефимия Петровна ушла на фронт в декабре 1941 года. Молодая девушка служила медицинским работником в артиллерийских войсках и всю войну находилась на передовой. Во время боев она выносила раненых солдат с поля сражений, спасая жизни бойцов под обстрелами. Победу ветеран встретила в Германии.

После войны Ефимия Репетилова переехала в Нижний Новгород и почти 40 лет проработала на заводе «Теплообменник», участвуя в восстановлении страны в мирное время. За годы службы и труда она была награждена Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

К поздравлениям также присоединились прокурор Ленинского района Владимир Каргин и руководитель районного управления соцзащиты Наталья Радостина.

Сама Ефимия Петровна призналась, что до сих пор хорошо помнит День Победы. По словам ветерана, в годы войны казалось, что этот день никогда не наступит, но люди смогли дождаться мира и вернуться к спокойной жизни.