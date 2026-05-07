Юрий Шалабаев поздравил 450 ветеранов с наступающим Днем Победы.

Накануне Дня Победы в нижегородском театре «Комедiя» состоялась торжественная встреча с ветеранами войны и труда – глава города Юрий Шалабаев поздравил с праздником 450 человек, среди которых были фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, дети войны, ветераны боевых действий и участники СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Обращаясь к гостям, мэр подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне в городе сохраняют не только в музеях и памятниках, но и через живое общение с людьми, которые пережили те события. По словам Юрия Шалабаева, именно ветераны остаются главным примером мужества, стойкости и любви к Родине для молодого поколения. Он поблагодарил собравшихся за Победу, за восстановление страны после войны и пожелал им здоровья, тепла и заботы близких.

Председатель городского Совета ветеранов Николай Колосов отметил, что память о Великой Отечественной войне остается частью национального характера. Он напомнил, что подвиг фронтовиков вдохновлял и тех, кто прошел Афганистан, Чечню и современные военные конфликты.

О важности патриотического воспитания говорили и ветераны боевых действий Александр Найденов и Юрий Булатов. Они подчеркнули, что уважение к истории и личный пример старшего поколения помогают воспитывать настоящих патриотов.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Нижегородском кремле.