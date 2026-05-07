Мужчина, зверски убивший учительницу танцев в Дзержинске, предстанет перед судом. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела против 40-летнего местного жителя, обвиняемого в расправе над женщиной. Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью, разбойном нападении и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Жуткая история произошла в августе 2025 года. Тогда в лесополосе Дзержинска нашли изуродованное тело местной сотрудницы соцзащиты и учительницы танцев Натальи. Она отправилась на речку, чтобы искупаться и провести время на пляже, однако до пункта назначения так и не добралась. На пути она встретила мужчину, который искал одинокую женщину с сумочкой, чтобы ограбить. Обвиняемый не просто украл вещи погибшей, он напал на неё, задушил, затем нанёс жертве множественные удары молотком по голове и ножом в лицо, а также изнасиловал.

Прежде чем выйти на след подозреваемого специалисты провели около 50 человек. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый работал водителем мусоровоза, а на «охоту» отправился из-за нападок своей сожительницы, которая упрекала его в небольшом заработке. Мужчина понимал, что от правосудия ему не скрыться, и когда следователи пришли к нему, без сопротивления дал признательные показания.

В настоящее время обвиняемый отправлен под стражу, а уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.