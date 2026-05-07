73 тысячи рублей переплаты за тепло вернули жильцам дома на Бору.

Жителям одного из многоквартирных домов в городе Бор вернули более 73 тысяч рублей переплаты за отопление после вмешательства Госжилинспекции Нижегородской области. Поводом для проверки стали жалобы собственников двух квартир, которые заметили, что ТСЖ не делает перерасчет платы за тепло, несмотря на установленный в доме прибор учета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

После обращения инспекторы ГЖИ провели внеплановую документарную проверку. Выяснилось, что товарищество собственников жилья несколько лет подряд не корректировало начисления за отопление по показаниям общедомового счетчика. Между тем по закону такой перерасчет должен проводиться ежегодно.

Госжилинспекции выдала предписание устранить нарушение. После этого жильцам двух квартир сделали перерасчет. Общая сумма возврата составила 73 505 рублей 60 копеек.

В ГЖИ также сообщили, что с начала 2026 года жители Нижегородской области направили около двух тысяч обращений, связанных с неправильным начислением платы за коммунальные услуги.

Подать жалобу можно через приложение и портал «Госуслуги.Дом», а также лично в инспекции.