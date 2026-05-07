8 лет получила экс-начальница отдела снабжения завода в Дзержинске за взятки.

Дзержинский городской суд Нижегородской области признал бывшую начальницу управления по снабжению одного из местных заводов виновной в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет женщина получала деньги от представителей коммерческих фирм за покровительство и содействие в заключении договоров поставки.

Как установил суд, обвиняемая с января 2018 года по июнь 2024 года занимала сначала должность начальника отдела, а затем возглавляла управление по снабжению предприятия. За это время, по материалам дела, она получила от руководителей коммерческих организаций свыше 4 миллионов рублей. Деньги передавались за помощь при заключении контрактов между заводом и поставщиками, а также за общее покровительство по службе.

Суд назначил экс-начальнице восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, бывшую сотрудницу обязали выплатить штраф в размере более 9,6 миллиона рублей – это двукратная сумма полученной ею взятки.

Также суд запретил ей в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением закупок товаров, работ и услуг. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.