НовостиПроисшествия7 мая 2026 9:56

8,5 млн рублей долга по зарплате выплатили работникам нижегородского завода

После проверки прокуратуры 43 сотрудника получили компенсации
Евгения ФРОЛОВА
8,5 млн рублей долга по зарплате выплатили работникам нижегородского завода.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Крупную задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятия в Балахне удалось погасить после вмешательства прокуратуры Нижегородской области – деньги получили 43 работника ООО «Завод металлических изделий», сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку соблюдения трудового законодательства провела. Как выяснилось, предприятие, выпускающее оборудование для центрального отопления, несколько месяцев не выплачивало сотрудникам заработную плату. Долг перед работниками накопился в период с февраля по август 2025 года и превысил 7 миллионов рублей.

Чтобы восстановить права сотрудников, Балахнинская городская прокуратура внесла представление руководству организации. После этого предприятие полностью рассчиталось с работниками.

Помимо основной задолженности, сотрудникам выплатили компенсацию за задержку зарплаты. Общая сумма этих выплат превысила 1,5 миллиона рублей. В итоге работники получили более 8,5 миллиона рублей.