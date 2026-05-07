8,5 млн рублей долга по зарплате выплатили работникам нижегородского завода.

Крупную задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятия в Балахне удалось погасить после вмешательства прокуратуры Нижегородской области – деньги получили 43 работника ООО «Завод металлических изделий», сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку соблюдения трудового законодательства провела. Как выяснилось, предприятие, выпускающее оборудование для центрального отопления, несколько месяцев не выплачивало сотрудникам заработную плату. Долг перед работниками накопился в период с февраля по август 2025 года и превысил 7 миллионов рублей.

Чтобы восстановить права сотрудников, Балахнинская городская прокуратура внесла представление руководству организации. После этого предприятие полностью рассчиталось с работниками.

Помимо основной задолженности, сотрудникам выплатили компенсацию за задержку зарплаты. Общая сумма этих выплат превысила 1,5 миллиона рублей. В итоге работники получили более 8,5 миллиона рублей.