В нижегородских школах проходят уроки мужества с участниками СВО

В преддверии 9 Мая по всей Нижегородской области запущена серия патриотических встреч. Активисты движения «Волонтёры Победы» организуют для школьников, студентов колледжей и вузов живые уроки истории с участием ветеранов специальной военной операции. Всего в рамках регионального проекта «Герои Родины» запланировано 56 мероприятий во всех округах области. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщили в региональном правительстве.

Как отметила руководитель нижегородского отделения «Волонтёров Победы» Мария Самоделкина, сегодня как никогда важно, чтобы молодёжь слышала правду о героизме бойцов из первых уст. Такие встречи, по её словам, — это не просто урок истории, а живая нить, связывающая подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и мужество современных защитников Отечества.

На встречах также выступают участники проекта «Герои. Нижегородская область». Одна из таких встреч прошла в школе №94 Нижнего Новгорода, где перед ребятами выступил ветеран СВО Равиль Равилов. Он рассказал школьникам, что настоящая победа складывается из маленьких подвигов каждого: кто-то держит оборону на передовой, кто-то лечит раненых, кто-то плетёт маскировочные сети. Ветеран подчеркнул, что сила России всегда была в единстве народа, и сегодня, как и в далёком 1945 году, врага можно одолеть только сообща.

Равиль Равилов признался, что такие уроки мужества нужны не столько ветеранам, сколько самим детям — чтобы они росли с гордо поднятой головой. Он добавил, что если живые свидетели современной борьбы не расскажут ребятам, за что воевали их деды и за что воюют они сейчас, эту правду заполнит кто-то другой — ложью и сомнениями. «Самый страшный враг — это беспамятство», — подчеркнул ветеран, назвав рассказ о Победе общим долгом перед будущим.

С начала учебного года в рамках проекта «Герои Родины» волонтёры Победы провели уже 250 таких встреч в Нижнем Новгороде и других городах области. В них приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов. Серия мероприятий, приуроченных к 9 Мая, продолжается.