Деятельность подпольной нарколаборатории пресекли в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде силовики пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной в одном из гаражей города. 37-летний местный житель наладил там производство запрещенного вещества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Операцию проводили сотрудники регионального ведомства совместно с городским управлением МВД. Во время обыска в гараже правоохранители обнаружили и изъяли более трёх килограммов наркотических веществ, а также химические реактивы, прекурсоры, ёмкости, холодильники, упаковочные материалы и лабораторное оборудование.

По версии следствия, мужчина нашёл незаконную «подработку» через мессенджер. Ему предложили организовать производство наркотиков из компонентов, которые доставлялись через тайники-закладки. Для этих целей нижегородец приобрёл гараж в Нижегородском районе и оборудовал там лабораторию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.