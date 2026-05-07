55% нижегородцев раскритиковали идею длинных майских каникул.

55% жителей Нижегородской области не поддержали идею сделать майские праздники непрерывными за счет сокращения январских каникул. Такие данные приводят аналитики SuperJob.

Инициатива ранее прозвучала в Общественной палате России. Авторы предложения считают, что длинные выходные с 1 по 9 мая были бы удобнее для семейного отдыха, поездок и времяпрепровождения на природе. Однако жители региона отнеслись к этой идее довольно скептически. Многие опасаются, что изменения могут сказаться на зарплате, а часть респондентов уверена: полноценный зимний отдых важнее весенних каникул.

Поддержали предложение только треть участников опроса. Чаще всего сторонники инициативы говорили о хорошей погоде в мае и возможности провести больше времени на свежем воздухе.

Исследование также показало, что мужчины относятся к идее заметно позитивнее женщин – 37% против 27%. Среди жителей с доходом выше 150 тысяч рублей поддержку высказали уже 43% респондентов. Кроме того, инициативу чаще одобряли нижегородцы со средним профессиональным образованием.

В целом по стране результаты оказались похожими: против объединения майских праздников выступили 53% россиян, а поддержали предложение 33% участников опроса.