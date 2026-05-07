Аэропорт Нижнего Новгорода предупредил о возможных задержках рейсов. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

В международном аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) действуют временные изменения в работе воздушной гавани. Сейчас прием и отправка самолетов проходят только по согласованию с профильными службами из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации ночью 7 мая.

Пассажиров предупредили, что часть рейсов может вылететь или прибыть с изменениями по времени. В аэропорту просят заранее уточнять актуальный статус перелета через онлайн-табло.

Как подчеркнули представители ведомства, ограничения связаны исключительно с обеспечением безопасности полетов. Подобные меры, как правило, вводятся при возможной угрозе атаки БПЛА.

Пассажирам советуют внимательно следить за сообщениями авиакомпаний, а также приезжать в терминал с учетом возможных корректировок расписания.