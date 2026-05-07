Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика7 мая 2026 6:25

1,7 млн рублей выделят на обновление кабинетов в Нижегородском кремле

Ремонт помещений для казначейства рассчитывают завершить к осени 2026 года
Евгения ФРОЛОВА
1,7 млн рублей выделят на обновление кабинетов в Нижегородском кремле.

1,7 млн рублей выделят на обновление кабинетов в Нижегородском кремле.

Фото: АНО «Центр 800».

В Нижегородском кремле планируют провести ремонт сразу трех кабинетов в корпусе 1А. На эти цели готовы направить 1,7 млн рублей из федерального бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Речь идет о кабинетах №205, 206 и 218, которые находятся в здании Управления Федерального казначейства по Нижегородской области. Заказчиком выступает межрегиональный филиал Центра по обеспечению деятельности Казначейства России в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость контракта составляет 1,714 млн рублей.

Подрядчика определят с помощью электронного аукциона. Прием заявок продлится до 15 мая, а итоги закупки планируют подвести 18 мая. Сам ремонт должен быть завершен не позднее 30 сентября 2026 года.

Согласно документации, участвовать в конкурсе смогут компании, у которых уже есть опыт ремонта или реконструкции зданий. Победителю также предстоит предоставить гарантию на выполненные работы сроком на два года.

Все расходы на ремонт профинансируют за счет федерального бюджета.