1,7 млн рублей выделят на обновление кабинетов в Нижегородском кремле. Фото: АНО «Центр 800».

В Нижегородском кремле планируют провести ремонт сразу трех кабинетов в корпусе 1А. На эти цели готовы направить 1,7 млн рублей из федерального бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Речь идет о кабинетах №205, 206 и 218, которые находятся в здании Управления Федерального казначейства по Нижегородской области. Заказчиком выступает межрегиональный филиал Центра по обеспечению деятельности Казначейства России в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость контракта составляет 1,714 млн рублей.

Подрядчика определят с помощью электронного аукциона. Прием заявок продлится до 15 мая, а итоги закупки планируют подвести 18 мая. Сам ремонт должен быть завершен не позднее 30 сентября 2026 года.

Согласно документации, участвовать в конкурсе смогут компании, у которых уже есть опыт ремонта или реконструкции зданий. Победителю также предстоит предоставить гарантию на выполненные работы сроком на два года.

Все расходы на ремонт профинансируют за счет федерального бюджета.