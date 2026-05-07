Более 30 случаев рака выявили врачи «Поездов здоровья» в Нижегородской области

С начала 2026 года медики «Поездов здоровья» побывали более чем в 250 населенных пунктах Нижегородской области. За первые четыре месяца врачи осмотрели свыше 14 тысяч человек, провели более 24 тысяч консультаций и почти 50 тысяч различных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главной задачей проекта остается раннее выявление опасных болезней. По словам и.о. директора НОКБ им. Семашко Сергея Гамаюнова, с начала года врачи впервые диагностировали у пациентов более 2,9 тысячи заболеваний. Среди них – свыше 30 случаев злокачественных новообразований. После осмотров около 70% пациентов направляют на дополнительное обследование и лечение.

Помогают медикам современные мобильные диагностические комплексы. Только с начала года специалисты выполнили более 5 тысяч флюорографий, около 1,5 тысячи УЗИ, а также почти 4,5 тысячи обследований на цифровом маммографе.

В региональном минздраве напомнили, что «Поезда здоровья» помогают жителям отдаленных территорий проходить диспансеризацию и получать консультации узких специалистов рядом с домом. Проект работает в Нижегородской области с 2018 года по инициативе губернатора Глеба Никитина.

Уже в мае мобильные комплексы отправятся еще в 19 муниципалитетов. Планируется, что обследования смогут пройти жители почти 350 населенных пунктов региона.