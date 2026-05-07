Свыше 14 тысяч нижегородцев осмотрели в «Поездах здоровья» с начала года

Более 250 населённых пунктов Нижегородской области посетили медики «Поездов здоровья» с начала года. Фото: Никита Духник

Мобильные медицинские бригады Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко продолжают объезжать отдалённые уголки региона. С января по апрель медики «Поездов здоровья» побывали более чем в 250 населённых пунктах. Помощь специалистов получили свыше 14 тысяч жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За четыре месяца врачи провели более 24 тысяч консультаций и около 50 тысяч различных исследований — от флюорографии и УЗИ до маммографии. Среди основных итогов работы — ранняя диагностика опасных заболеваний и своевременное направление пациентов на дообследование или специализированное лечение. Это полностью соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Исполняющий обязанности директора НОКБ Сергей Гамаюнов уточнил, что благодаря выездным осмотрам медики выявили почти 2,9 тысячи случаев ранее не диагностированных заболеваний. Среди них — более 30 случаев злокачественных новообразований.

Около 70 процентов всех осмотренных в «Поездах здоровья» пациентов направлены на дальнейшее обследование. Помогают врачам ставить диагнозы современные мобильные технологии: с начала года сделано свыше 5 тысяч флюорографий, более 1,5 тысячи УЗИ, а почти 4,5 тысячи женщин прошли обследование на цифровом маммографе.

В региональном минздраве подчеркивают, что проект «Поезда здоровья» решает проблему доступности медицины для жителей глубинки. Людям из отдалённых деревень и сёл больше не нужно ехать за качественной консультацией в областной центр — помощь приезжает к ним сама.

Напомним, проект «Поезда здоровья» работает в Нижегородской области с 2018 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. График выездов ежемесячно публикуется на сайте минздрава. В мае специалисты посетят 19 муниципальных образований, а обследования смогут пройти жители почти 350 населённых пунктов.