Бастрыкин взял на контроль дело о поликлинике в Дзержинске. Фото: Следственный комитет России.

Жители Дзержинска пожаловались на нарушение своих прав и записали видеообращение к председателю Следственного комитета России. По их словам, в микрорайоне Западном еще в 2021 году обещали построить детскую поликлинику, но в итоге на этом месте появился частный диагностический центр. В результате детям приходится ездить на прием к врачам в другие районы, что создает серьезные неудобства для семей, сообщили в Информационном центре СК России.

Следственное управление СК по Нижегородской области уже возбудило уголовное дело. Поводом стали многочисленные обращения жителей, которые, по их словам, долгое время не давали результата.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить подробный доклад о ходе расследования и принятых мерах. Также он потребовал обратить внимание на решение самой проблемы, о которой говорят горожане.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.