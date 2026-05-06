Нижегородская область поделилась опытом КРТ с регионами.

Нижегородская область представила свой опыт комплексного развития территорий на федеральной образовательной программе Минстроя России. В качестве эксперта выступил заместитель министра градостроительной деятельности региона Михаил Генин. Он рассказал, как в области подходят к преобразованию городских пространств и каких результатов уже удалось добиться, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Особый интерес у участников вызвал подход к распределению обязательств между инвесторами и властями. В регионе для каждой площадки разрабатывают отдельную модель: заранее рассчитывают потребности в школах, детсадах, медучреждениях и транспорте, а затем на основе этих данных формируют условия для всех сторон. При этом различают проекты, инициированные правительством, и инициативы правообладателей – для них действуют разные экономические схемы.

Отдельно остановились на работе с исторической средой. Нижегородский опыт показывает, что объекты культурного наследия можно органично включать в новые кварталы. Купеческие дома, храмы и старинные улицы становятся центрами притяжения и задают характер обновлённых территорий.

Как отметил Михаил Генин, регион готов делиться наработками и дальше – это помогает повышать качество городской среды не только в области, но и по всей стране.