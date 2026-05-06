НовостиПроисшествия6 мая 2026 15:06

Прокуратура помогла вернуть 560 тысяч рублей обманутой пенсионерке из Выксы

Пожилой женщине компенсировали часть утраченных средств
Евгения ФРОЛОВА
Прокуратура помогла вернуть 560 тысяч рублей обманутой пенсионерке из Выксы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Выксе прокуратура помогла пенсионерке вернуть часть денег, похищенных мошенниками. Женщина лишилась почти одного миллиона рублей, а силами правоохранителей уже смогла компенсировать 560 тысяч, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выксунка обратилась в надзорное ведомство после того, как стала жертвой аферистов. По итогам проверки и расследования уголовного дела удалось добиться частичного возмещения ущерба.

Как установили следователи, злоумышленники похитили у пенсионерки более 980 тысяч рублей, действуя обманным путем. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере.

Чтобы вернуть деньги, городской прокурор подал в суд два иска о взыскании средств с третьих лиц, на счета которых поступили похищенные деньги. Речь шла о суммах 327 750 и 233 000 рублей.

Суд поддержал требования прокуратуры. В итоге указанные суммы были полностью взысканы в пользу потерпевшей. Работа по защите ее прав продолжается.