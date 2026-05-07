Кадровый центр проведёт ярмарки вакансий для нижегородцев в мае

В мае нижегородский кадровый центр «Работа России» продолжает серию ярмарок вакансий. Мероприятия пройдут как в самом Нижнем Новгороде, так и в районных филиалах службы занятости. Соискателям предложат востребованные места в самых разных сферах: от агропромышленного комплекса и ЖКХ до промышленных предприятий и социальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Особый акцент в этом месяце сделают на двух вещах: трудоустройстве подростков и популяризации рабочих специальностей, которые сегодня особенно нужны рынку — механиков, слесарей, электриков, сварщиков, швей, поваров, токарей. Посетители ярмарок смогут не только узнать о свободных позициях, но и получить консультации по составлению резюме, подготовке к собеседованию, а также пройти профориентационное тестирование. Специалисты расскажут о мерах государственной поддержки, бесплатном обучении в рамках нацпроекта «Кадры» и о том, как пользоваться порталом «Работа России».

Исполняющая обязанности директора кадрового центра Елена Видяева отметила, что в мае особое внимание уделят подросткам, которые мечтают найти временную работу на летних каникулах. Лето уже близко, и многие школьники хотят провести его с пользой — не только отдохнуть, но и заработать первые деньги, получить ценный опыт. Родителям тоже будет полезно прийти на ярмарку: им объяснят, как правильно оформить трудовые отношения с несовершеннолетним, какие документы нужны и какие льготы положены.

Для соискателей ярмарка — это шанс в одном месте познакомиться с десятками предложений от разных компаний, пообщаться с представителями кадровых служб и сразу пройти первичное собеседование. Чтобы повысить свои шансы, специалисты советуют заранее подготовить резюме или портфолио.