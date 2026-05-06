Новые правила медосмотра водителей начнут действовать в Нижегородской области.

Серьезные изменения в порядке медицинского контроля водителей готовятся в Нижегородской области. Речь идет о более строгих проверках состояния здоровья и переходе на цифровые сервисы, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Главное нововведение – автоматическое аннулирование водительских прав при выявлении заболеваний, несовместимых с вождением. Если диагноз подтвердится или человек не явится на дополнительное обследование в течение месяца, данные оперативно попадут в базу, и права признают недействительными.

Еще одно изменение – полный отказ от бумажных справок. Теперь информация о медкомиссии будет храниться в электронном виде, а инспекторы смогут проверить её по базе или QR-коду. Это практически исключит возможность подделок.

Кроме того, врач-нарколог сможет направить водителя на анализ мочи при малейших подозрениях – например, при странном поведении или признаках опьянения. Усилят контроль и за теми, кто ранее попадался за рулем в нетрезвом виде.

Также вводятся дистанционные предрейсовые осмотры: водители смогут проходить их через специальные терминалы, а врач будет подтверждать допуск удаленно.