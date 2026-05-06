Хоровой спектакль о трудовом подвиге Нижнего Новгорода покажут в парке Победы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

9 мая в Нижнем Новгороде состоится премьера необычного музыкально-драматического произведения. В Парке Победы артисты Камерного хора «Нижний Новгород» представят зрителям спектакль «Горький. В тени войны» (6+). В основе постановки — реальные документы военных лет, воспоминания очевидцев и хроники трёх крупнейших промышленных гигантов: ГАЗа, «Красного Сормова» и авиационного завода «Сокол».

Спектакль разбит на три новеллы. «Сормовская броня» расскажет о заводской молодости, разлуке на фронте и несгибаемом характере работников «Красного Сормова». «У отца была победа» — о военном детстве и мужестве сотрудников ГАЗа. «Крылья для фронта» посвящена женщинам, которые на заводе «Сокол» строили самолёты для Победы. Музыка, драматургия и сценическое действие вместе погружают зрителя в атмосферу Горького военных лет — города, где каждый день люди совершали трудовой подвиг.

Проект реализован на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Руководитель проекта, член Союза композиторов и и.о. директора хора Анастасия Кожевникова назвала спектакль венком памяти тем, кто, не уходя на фронт, стал настоящим героем. По её словам, в этих историях — жизнь, надежда и беззаветный труд во имя Победы.

Режиссёр-постановщик Ася Желвакова (за её плечами — успешный оперный байопик «Подводные крылья» о конструкторе Ростиславе Алексееве) подчёркивает: закрытый Горький — это невидимая память, которая должна звучать громче. Заводские цеха гудели для фронта, а внутри них жили свои истории — любви, страха, надежды. Хоровой спектакль, по её замыслу, собирает эти голоса в единый сигнал из прошлого — хрупкий и мощный одновременно.

Композитор Антон Танонов признался, что работа над проектом стала для него личной творческой экспедицией по родному городу. Сочиняя музыку, он вспоминал, как гулял по Ленинскому и Автозаводскому районам, вдыхал запах родных улиц — и пытался передать настроение всех судеб, всех людей, прошедших через героические военные годы.

Премьера состоится 9 мая в Парке Победы. После этого спектакль покажут в других городах и районах Нижегородской области. Следить за афишей и билетами можно в официальной группе проекта во «ВКонтакте».