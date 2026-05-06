Грозы и ветер до 18 метров ожидаются в Нижегородской области.

В среду, 6 мая, жителей Нижегородской области ждёт испытание погодой. По прогнозам Гидрометцентра, местами по региону ожидаются грозы, а юго-западный ветер разгонится до 18 метров в секунду. Такая погода может доставить немало хлопот: деревья и ветки под напором ветра ломаются, обрываются провода.

Нижегородские энергетики уже создали оперативный штаб и следят за ситуацией. Почти две сотни бригад готовы при необходимости оперативно выехать на место. Особое внимание — больницам, котельным и другим важным объектам: для них подготовлены резервные источники питания.

Энергетики напоминают главное: если вы увидели оборванный провод — ни в коем случае не подходите к нему и не трогайте его, это смертельно опасно. Нужно сразу звонить в МЧС или на горячую линию 8-800-220-0-220.